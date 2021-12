La dolcissima dedica di Antonino Spinalbese alla figlia: "La topolina di papà"

Dopo la tempesta il sereno, o almeno così sembra. Tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sembra andare tutto bene anche se di foto insieme sui social non ci sono e sappiamo che per chi usa Instagram come vetrina della propria vita ciò è strano.

Dalle storie Instagram si capisce che l'ex hair stylist è in giro, per lavoro o altro non è dato saperlo, e mentre è via da casa pensa alla sua bambina, dando prova di una grande verità: se anche tra genitori non va tutto benissimo, i figli devono essere al primo posto e così ha pubblicato una foto con una dedica tenerissima rivolta alla figlia.

"La topolina di papà. La più bella frase che mio padre ripeteva di continuo alle mie sorelle… Ho sempre sognato di… dirlo ad una figlia. Ora posso farlo"

Un messaggio dolce che unisce presente e passato.

Belen a casa nel letto con la piccola Luna Marì

Belen sui social in questi due giorni è stata molto presente, ha pubblicato storie del figlio Santiago, avuto con Stefano De Martino, e della piccolina di casa; di un pomeriggio di shopping e infine un breve video di lei con Luna Marì da sole a letto.