Antonino Spinalbese: "Basta parlare di Belen, non mi piace fare lo show, ora è fidanzata"

Antonino Spinalbese non ne può più di dover sempre parlare di Belen Rodriguez, la sua ex fidanzata e mamma della sua bimba Luna Marì. Entrato da più di una settimana all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Spinalbese decide di lasciarsi andare a uno sfogo con i suoi compagni di avventura e, nello specifico, Givevra, la sorella di Elettra Lamborghini con cui sembra essere qualcosa in più di una semplice amicizia. L'ex parrucchiere, infatti, ci ha tenuto a specificare che non è contento di dover parlare sempre della sua ex che, adesso, è fidanzata con un'altra persona, e che non gli piace fare lo show in tv.

"A me non piace fare lo show, poi viene strumentalizzato - ha detto Antonino per poi aggiungere, riferendosi ad Alfonso Signorini che nella scorsa puntata del Gf lo ha spinto a parlare della sua ex - "Lui ci prova, è normale ma che senso ha parlare di lei? Non ha senso, è fidanzata e parlare di lei significa metterla in difficoltà e anche se non stiamo più insieme a me questa cosa dà fastidio. Se volessi metterla in difficoltà andrei da lei, a tu per tu, non lo faccio così davanti a tutti".

Spinalbese sembra quindi avere le idee chiare sul suo futuro all'interno della casa del Gf Vip, vuole essere considerato come individuo e non solo come ex di Belen Rodriguez e, soprattutto, non vuole più permettere che la sua vecchia storia d'amore venga strumentalizzata per fare ascolti a discapito delle persone coinvolte, in questo caso Belen ma anche la piccola Luna Marì di cui i due sono genitori.

Questo discorso, inoltre, è stato usato da Antonino per dare un consiglio a Ginevra Lamborghini che, al suo contrario, sembra stia facendo di tutto per tirare in ballo sua sorella Elettra per attirare un po' di attenzione anche se Elettra, che ha finalmente detto la sua sulla questione litigio, sembra proprio non voler avere nulla a che fare, né con Ginevra né con i siperietti in tv.