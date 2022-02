Antonino Spinalbese, dedica misteriosa per San Valentino: ha già dimenticato Belen?

Un anno fa Belen e Antonino non avrebbero mai immaginato che il prossimo San Valentino lo avrebbero trascorso da ex. In attesa di Luna Marì - nata a luglio - i due si godevano il loro idillio promettendosi amore eterno. Il tempo non gli ha dato ragione e da qualche mese ormai sono tornati ognuno sulla propria strada, vedendosi di tanto in tanto solo ed esclusivamente per la bambina.

Mentre la showgirl argentina sembra essersi riavvicinata a Stefano De Martino, onorando il loro eterno tira e molla - nonostante lui abbia messo a tacere ogni voce su un possibile ritorno di fiamma -, l'hairstylist si fa vedere solo in compagnia degli amici, anche se il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo. Nel giorno degli innamorati, Spinalbese condivide tra le storie Instagram la foto di un Bacio (il noto cioccolatino), con due iniziali e un cuore. SV. Un nome doppio? Oppure una parola in codice. Fatto sta che la dedica misteriosa infiamma il gossip ed è caccia alla presunta nuova fiamma con cui Antonino avrebbe definitivamente dimenticato Belen e voltato pagina. Attenzione però, l'ipotetica donna potrebbe esserci già da prima. Sul loro addio, infatti, nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali anche se Belù, poco tempo fa, aveva lasciato intuire sui social ombre di tradimento. Le voci si erano poi rincorse, parlando di una scappatella di lui con una donna che lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte. Sulla questione sembrava essere calato il silenzio, ma adesso a rialzare il volume ci pensa proprio Antonino, forse in cerca di attenzioni da parte di Belen, o magari pronto ad uscire allo scoperto con una nuova compagna. Per il momento, però, l'unica dichiarazione d'amore ufficiale è per la figlia. "L'amore è l'unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio" scrive in un post, accanto a una serie di foto con la sua bambina. Questo sì, un amore che dura per sempre.

La dedica misteriosa di Antonino Spinalbese e il post per la figlia

La storia tra Belen e Antonino e la crisi

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è divampata nell'estate del 2020: ad un mese dal primo incontro, la showgirl era rimasta subito incinta di un bambino che, purtroppo, ha perso. Dopo il dramma dell'aborto, l'annuncio più bello: l'arrivo di Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio, ma trascorsi appena pochi mesi dalla nascita qualcosa tra i due ha iniziato a scricchiolare. La crisi è scoppiata a ottobre e non c'è stato più nulla da fare, la coppia si è allontanata sempre di più fino alla separazione.