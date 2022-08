Antonino Spinalbese è finita con Giulia Tordini (e c'entra il Grande Fratello Vip)

Antonino Spinalbesecome riferiscono i rumors è pronto a varcare la porta della casa più spiata d?Italia. Stando agli indizi diffusi da Alfonso Signorini sembrerebbe che l?ex di Belen Rodriguez e papà di Luna Marì farà parte del cast del reality. Una scelta che ha fatto storcere il naso alla celebre ex fidanzata argentina. Archiviata la relazione con la Rodriguez, l?hair stylist aveva ritrovato la felicità accanto alla creative director, Giulia Tordini.

La fine della love story

Una relazione che si è protratta per tutta l?estate, tra soggiorni ad Ibiza e la vita quotidiana in città, e che tuttavia ora sembrerebbe giunta al capolinea. A riportare l?indiscrezione sulla conclusione della love story tra i due è la pagina ThePipolGossip. ?Antonino Spinalbese, come da pronostico, entrerà da ?single? al GF Vip. La storia con Giulia Tordini è finita?, si legge su Instagram. Non sono chiari i motivi dell?addio, come riporta l?account specializzato in gossip: ?Ma le storie talvolta si possono anche esaurire nel giro di poco. E tra la bella Tordini e l?ex di Belen, era arrivato il momento di dirsi addio?. Che il 27enne abbia appositamente mollato Giulia in vista della partecipazione al reality? E? quello che lascia intendere ThePipolGossip. Un?abile strategia per magari dar sfogo a possibili relazioni ed altarini con altre coinquiline, che tanto piacciono al pubblico.

La contrarietà di Belen Rodriguez

Del resto il giovane appare deciso a sfondare nel reality: ?Nel frattempo Spinalbese desidera solo archiviare le relazioni vissute, pensando soltanto al suo futuro: il ?Grande Fratello Vip??, fa sapere la testata. Una decisione quella di partecipare al programma di Canale 5 che ha incontrato la contrarietà di Belen Rodriguez, che come dicono le indiscrezioni sarebbe arrabbiatissima, poiché non avrebbe mai voluto che il suo ex esponesse lei e la sua bambina così tanto con la partecipazione al GF. L?argentina, infatti, avrebbe già minacciato Spinalbese di denuncia in caso pronunciasse solo il nome suo e della figlia.