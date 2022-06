Antonino al GF Vip? L'ex di Belen rompe il silenzio

Antonino Spinalbese concorrente del GF Vip? L'interrogativo aveva avuto la sua risposta nell'indiscrezione circolata nelle utlime ore secondo cui proprio l'ultimo ex fidanzato di Belen, padre della figlia Luna Marì, avrebbe varcato la porta rossa del reality e proseguito la consuetudine dei concorrenti "imparentati" in qualche modo con la showgirl. Fino ad ora si era trattato solo di una voce, ma ora lo stesso ex hairstylist ha affrontato l'argomento in un'intervista rilasciata al programma radiofonico Trends&Celebrities su RTL 102.5, confermando che una proposta in tal senso c'è stata e lasciando anche intendere di starci riflettendo.

Antonino Spinalbese al GF Vip? "Chi vivrà vedrà"

"Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa" ha affermato Antonino Spinalbese parlando proprio della possibilità di fare parte della prossima squadra del GF Vip in partenza a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini.

Il 27enne, oggi felice accanto alla nuova fidanzata Helena Prestes, ha spiegato di avere molti impegni in questo periodo: "Sono divenuto un imprenditore senza accorgermene, ho prodotto anche una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni", ha raccontato, "Sto ultimando gli shooting fotografici nelle Cinque Terre. Ho la fortuna di avere delle persone che mi seguono sul lato amministrativo, altrimenti io farei dei danni". Una dichiarazione che arriva a ridosso di un'altra che faceva riferimento a "un'importante proposta televisiva", ma non per soldi quelli "non mi interessano: vivo in ciabatte, giro con la metropolitana", avrebbe detto a persone del settore.