Antonino Spinalbese fidanzato con Carolina Stramare? Lei rompe il silenzio (anche sulla foto cancellata)

È bastata una foto che su Instagram li mostrava insieme per alimentare l'idea che Antonino Spinalbese e Carolina Stramare avessero una relazione. Già da settimane si mormorava che l'ex gieffino avesse trovato l'amore tra le braccia di una modella, ma nessuna conferma era arrivata in tal senso fino alla pubblicazione social che, però, è durata pochissimo. L'ex di Belen, infatti, ha deciso di cancellare lo scatto che lo ritraeva con la ex Miss Italia, dettaglio che per qualcuno è stato un segno di prudenza nell'uscire troppo presto allo scoperto.

Ma la situazione è ben diversa, e a palesarlo ci ha pensato proprio Carolina Stramare con un chiarissimo messaggio scritto tra le storie di Instagram. "Io e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune! Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di gossip, se posso, cerco di evitarli!" ha precisato la 24enne genovese che così ha smentito categoricamente ogni implicazione sentimentale con Antonino.

Chi è Carolina Stramare

Carolina è nata a Genova il 27 gennaio del 1999. È una modella e cavallerizza è diventata nota al grande pubblico vincendo Miss Italia nel 2019. Nel 2021 era una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi ma per problemi familiari si è dovuta ritirare. Nel 2023 ha partecipato a Pechino Express insieme a Barbara Prezja, la loro coppia si chiamava Le Mediterranee, le due sono arrivate alla finale insieme a gli Italoamericani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, e ai Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, (a vincere sono stati Joe e Andrea).