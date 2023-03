Antonino e la figlia di nuovo lontani dopo il Gf Vip: lui a Parigi e la Luna Marì con Belen

Le immagini di Antonino Spinalbese che abbraccia, dopo cinque mesi, la figlia Luna Marì hanno sciolto il cuore dei fan che non avrebbero voluto che il vippone lasciasse la casa più spiata d'Italia. Dopo così tanti giorni distanti Spinalbese non aspettava altro se non il momento di rivedere la sua piccola.

Questo fine settimana, proprio mentre su Canale 5 andava in onda l'intervista di Spinalbese a Silvia Toffanin in cui ha parlato proprio del rapporto tra lui e Belen e della figlia, si trovava a Parigi in occasione della fashion week, mentre Luna Marì e la mamma erano in una villa sul lago di Como. Rodriguez si trovava lì con tutta la sua famiglia, la sorella Cecilia, i genitori e anche la piccola.

Antonino invece ha preso parte alla sfilata di alta moda autunno inverno 2023-24 di Pierre Cardin, la maison è tornata a sfilare alla Paris Fashion Week dopo ben tre anni di assenza, e il direttore creativo Rodrigo Basilicati ha presentato una collezione che trae ispirazione dalla Space Age.