Antonino e Belen, prima dell'inizio del Gf Vip: il dolce saluto del gieffino alla figlia

"Lei mi mancherà più di ogni altra cosa", con le parole che Antonino Spinalbese ha detto mentre stava ancora decidendo se partecipare o meno al Grande Fratello Vip. L'imprenditore, ex hairstylist, è stato fortemente voluto da Alfonso Signorini, questa sarà l'edizione delle storie come già si è potuto intuire dalla scelta dei concorrenti: 'poco vip', ma con molto da raccontare.

E in questo gruppo di 'vip minori' ci rientra anche Spinalbese. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto di lui con la sua bambina, avuta con Belen Rodriguez, mentre pranzano insieme. Baci, coccole, giochi un ultimo saluto prima dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia. Spinalbese entra come 'ex di Belen' e spera di uscirne con un appellativo diverso. La sua vita si compone di varie esperienze: dopo la morte del padre, quando aveva 17 anni, accantonò il desiderio di studiare psicologia per lavorare, poi la carriera promettente come parrucchiere che lo ha portato a Milano e dopo l'incontro con Belen la sua vita ha subito un nuovo twist tra follower, un'agenzia di comunicazione digitale, posa come modello e ha anche lanciato un brand di costumi da bagno. Insomma il materiale per Signorini non mancherà.

E proprio a seguito di questo incontro padre-figlia ecco che Belen torna in gioco: la bambina infatti starà con la mamma durante tutto il percorso in tv di Antonino. In particolare l'imprenditrice è volata a Napoli da Stefano De Martino (i due hanno scelto per il loro soggiorno un mega appartamento) e in occasione di quel viaggio Rodriguez avrebbe litigato con dei paparazzi all'aeroporto con tanto di intervento della polizia che le ha dovuto assicurare che sì i paparazzi potevano fotografarla.

Le foto dal settimanale Chi