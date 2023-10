Antonino Spinalbese pubblica un audio di Luna Marì: il tenero dialogo tra papà e figlia

Mentre il silenzio social di Belen Rodriguez continua, interrotto solo dalle indiscrezioni che raccontano di un suo trasferimento a Brescia, a casa del nuovo compagno Elio Lorenzoni, e di un avvistamento in una clinica padovana, l'ex compagno Antonino Spinalbese condivide sui social un momento di tenerezza con la loro figlia Luna Marì. Nessun video a immortalare il dialogo tra il padre e la figlia che lo scorso luglio ha compiuto due anni: solo un audio che scorre mentre la frase "Papà Antonino sbloccato" resta sullo schermo della storia Instagram. "Come mi chiamo io?" chiede lui; qualche momento di incertezza e poi "Papà", risponde la piccola che aggiunge "Papà Antonino" quando viene ancora sollecitata a dire per intero il suo nome. Le risate di sottofondo confermano l'armonia di padre e figlia, uniti in un momento che per mamma Belen sembra molto delicato.

Secondo le voci circolate in questi giorni, mentre la showgirl starebbe trascorrendo questi giorni a Brescia, i suoi figli sono rimasti a vivere a Milano con i nonni Rodriguez e i rispettivi padri (Santiago con Stefano De Martino che di recente ha festeggiato con lui il compleanno e Luna Marì con Antonino Spinalbese, appunto). Ogni domenica, poi, la famiglia di lei porterebbe i bambini da Belen per passare tutti insieme del tempo a Brescia.

(Sotto l'audio-video postato da Antonino Spinalbese)