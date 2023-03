Antonino Spinalbese con Luna Marì: le prime foto della piccola con la nonna e la zia

Sei mesi di lontananza e la consapevolezza di essersi perso molte prime volte della sua bimba che adesso ha un anno e mezzo. La sua necessità adesso è recuperare il tempo perso e così le compra giochi, la fa ridere, si concedono lunghe passeggiate e anche una gita sul lago di Como con la mamma e la sorella, Lucia, di Antonino.

Il settimanale Chi per la prima volta ha mostrato il volto della madre di Antonino e della sorella: i tre hanno trascorso una bellissima giornata nella natura con la piccolina che nei mesi di assenza del padre ha trascorso le sue giornate coccolata dalla mamma.

"Sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ringrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere", aveva raccontato Spinalbese prima dell'ingresso al Gf Vip. "Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato - aveva spiegato a Chi -, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta".

La mia più grande paura era che non mi riconoscesse" aveva confessato a Chi in una lunga intervista in cui aveva parlato anche di Belen Rodriguez. "Quando sono tornato da lei, che non è una bambina affettuosa con gli estranei, mi ha baciato e abbracciato senza che nessuno le dicesse niente. In quel momento ho capito che mi aveva sempre ricordato". Adesso, per il bene della figlia, tra Belen e Antonino c'è un rapporto civile e cercheranno in futuro, come stanno già facendo, di non far pesare la separazione alla piccola.

Antonino e Belen

Nell'intervista rilasciata a Chi Spinalbese ha parlato di come vivono l'essere due genitori separati: "Non parliamo di noi ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene". Il sentimento che tra loro c'era una volta non c'è più e ciò anche per il raggiungimento di consapevolezze importanti come quella sulla impossibilità di considerare la sua ex la persona giusta per lui. "Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l'uomo ideale per lei", ha confidato Antonino. Qual è stata la dote di Belen che lo ha colpito al primo incontro? "La semplicità. Anzi, il bisogno di semplicità".