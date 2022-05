Antonino Spinalbese pazzo d'amore per Luna Marì (le foto), nel suo cuore anche un'altra donna

Quella del 2022 sarà un'estate particolare per Antonino Spinalbese, l'anno scorso lui e Belen Rodriguez stavano aspettando con il cuore colmo d'amore Luna Marì, adesso la loro storia, come tutti sanno, è naufragata. A legarli è ovviamente la bambina e le foto pubblicate dal settimanale Chi, mostrano come gli ex stiano riuscendo a gestire bene la genitorialità. Luna è sempre sorridente, felice di stare sia con mamma sia con papà. In queste foto si vede un Antonino gioioso che coccola e riempie di attenzioni la piccola. Distesi sul prato del giardino Indro Montanelli a Milano giocano, si scambiano teneri abbracci e baci: che dire una coppia irresistibile.

Nel cuore di Antonino però sembrerebbe esserci posto però per una donna misteriosa. Secondo il settimanale sarebbe "una bellezza esotica", solo a marzo si vociferava che Spinalbese stesse frequentando Nanda Isaia, nota trainer di yoga di origine greca, ma al momento nessuna conferma o smentita. Chi sarà la donna del mistero che è riuscita a ricucire le ferite del padre premuroso?

Della storia con Belen non rinnega nulla, anzi, ma come aveva spiegato anche nel video in cui raccontò di essere affetto da una malattia autoimmune, che lo ha portato ad avere "il pandreas di un anziano", soffre la notorietà e in particolare il non essere dimenticato mai anche se starebbe valutando "un'importnate proposta televisiva", ma non per soldi quelli "non mi interessano: vivo in ciabatte, giro con la metropolitana, avrebbe detto a persone del settore. Ma per lui sarebbe l'occasione per farsi conoscere davvero, l'occasione per non essere solo l'ex di Belen ma per parlare di chi era e di chi è adesso.

Sotto le foto pubblicate dal settimanale Chi.