Un altro ex di Belen (il secondo) al Gf Vip: il nome

Che il Grande Fratello Vip e l'Isola dei famosi in questi anni siano stati "Belen-centrici" è cosa abbastanza nota: ad aver messo piede nei reality show di Canale 5 sono stati infatti i fratelli, il padre ed anche Gianmaria Antinolfi, che è il penultimo fidanzato della showgirl prima di Antonino Spinalbese. Ebbene, sembra che adesso anche lo stesso Antonino, ex hairstylist ora votato ai social, sarebbe pronto a varcare la soglia della Porta Rossa. A riportare l'indiscrezione è Deianira Marzano, osservatrice del mondo del gossip e vera e propria "vip watcher", che parla di trattative in corso.

Ora, posto che Spinalbese non ha confermato la sua partecipazione e che neanche Belen stessa lo ha fatto, ci sono tutti i presupposti per pensare che quello di Deianira non sia un rumors campato per aria. Sì perché sin dalla fine della sua relazione con Belu (da cui ha avuto la figlia Luna Marì, lo scorso luglio), Alfonso Signorini, che è conduttore del settimanale, ha riservato all'influencer parecchie attenzioni. Lo ha fatto attraverso il suo settimanale, che spesso ha pubblicato servizi fotografici che lo ritraevano nella sua nuova vita da single. E chissà che i nuovi inizi di Antonino non passeranno anche attraverso il loft di Cinecittà.

Una tesi, questa, che viene confermata anche dalle ultime dichiarazioni del bel 27enne, che giorni fa ha dichiarato di essere sul punto di valutare "un'importante proposta televisiva", ma non per soldi quelli "non mi interessano: vivo in ciabatte, giro con la metropolitana", avrebbe detto a persone del settore. Per lui sarebbe l'occasione per farsi conoscere davvero.

Della storia con Belen - durata circa un anno e mezzo e da cui è nata la sua prima ed unica figlia, al momento - non rinnega nulla, anzi, ma come aveva spiegato anche nel video in cui raccontò di essere affetto da una malattia autoimmune, che lo ha portato ad avere "il pancreas di un anziano", soffre la notorietà. E questo potrebbe essere un punto a sfavore della tesi di Deianira: possibile che una persona che non ama essere al centro dell'attenzione è pronta a rinunciare alla propria privacy e farsi riprendere h24? A quanto pare, sì.