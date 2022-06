Antonino Spinalbese dimentica Belen. L'amore con Giulia è sotto la luce del sole

Antonino Spinalbese e Giulia Tordini non si nascondono più. L'ex fidanzato di Belen e papà della piccola Luna Marì sembra proprio non voler più vivere la sua nuova relazione nell'ombra e decide di mostrarsi, in compagnia della sua nuova fiamma, Giulia Tordini, tra le strade di Milano. I due, infatti, sono stati visti insieme per le vie del capoluogo lombardo mentre passeggiavano insieme tra sorrisi e sguardi d'intesa.

Una storia d'amore che arriva a quasi sei mesi di distanza dalla rottura dell'ex parrucchiere ventisettenne con Belen Rodriguez e che non ha più paura di essere vissuta sotto la luce del sole. I due, infatti, sono tornati a Milano dopo aveer trascorso qualche giorno insieme al mare, in totale relax.

Il gossip su una presunta storia tra Antonino e la marchigiana figlia fondatrice del marchio di gioielli Leda Madera, sembrerebbe quindi essere confermata dalle immagini, pubblicate sul profilo Instagram di Whoopsee, anche se i due, per ora, non hanno ancora lasciato dichiarazioni in merito.

Tutti gli indizi dell'amore tra Antonino e Giulia

Prima di queste immagini c'erano stati diversi indizi social che avevano ricondotto la marchigiana all'ex di Belen. I due, infatti, erano stati "traditi" da alcune foto che, a un occhio attento, portavano inevitabilmente a dedurre una frequentazione tra i due. Lui, infatti, era stato visto indossare una collana con la rosa dei venti uguale a quella che era solita mettere anche Giulia. Inoltre, proprio in alcune stories Instagram di Giulia era stato avvistato un ragazzo di schiena e, dai tatuaggi, non poteva che essere Spinalbese. E poi c'era quella foto "misteriosa" di un braccio femminile con un gioiello Leda Madera pubblicato da lui.

Chi è Giulia Tordini

Marchigiana doc, nata a Civitanova Marche, Giulia Tordini è la figlia di Piero Tordini, il noto designer di scarpe e sorella di Giorgia che ha fondato, con Gilda Ambrosio, il brand The Attico. Anche Giulia vive di moda, sono suoi, infatti, i gioielli Leda Maderan, marchio creato, nel 2019, dalla giovane in onore di sua nonna Leda Madera Marta Spinucci dopo la laurea allo IED di Milano. E se la ragazza era già seguitissima sui social, figuriamoci adesso che è diventata, a quanto pare, la nuova partner di Antonino Spinalbese.