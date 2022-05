Antonino Spinalbese a Ibiza con Luna, prima estate senza Belen: le foto

Ibiza ha un sapore diverso quest'anno per Antonino Spinalbese. Sulla perla delle Baleari, nel 2020, è esploso l'amore tra lui e Belen Rodriguez, l'anno scorso è stato il loro buen retiro per qualche settimana, in attesa della figlia, quest'anno invece l'ormai ex hairstylist è tornato sull'isola da solo. Fino a qualche giorno fa.

Adesso, infatti, a fargli compagnia c'è proprio la piccola Luna Marì. Su Instagram ecco alcuni scatti della vacanza padre-figlia, tra sorrisoni e passeggiate. Belen è a Milano, alle prese con Le Iene e altri impegni lavorativi: per lei le vacanze devono aspettare ancora un po', ma questa estate saranno di nuovo formato famiglia con Stefano De Martino, con cui è tornata a fare coppia fissa. Tra lei e Antonino, nonostante la separazione, è rimasto un rapporto genitoriale sereno e stanno riuscendo alla grande a crescere comunque insieme la figlia.

Antonino trascorre molto tempo con la bambina ed è raggiante quando stanno insieme. E' grazie a lei che si è rialzato dopo la fine della storia con Belen - per cui ha sofferto molto - ed è sempre lei a dargli forza nei momenti più difficili. Recentemente, parlando sei suoi problemi di salute, ha ricordato la felicità provata quando ha saputo di diventare papà: "Nove mesi di felicità, nove mesi e sarei diventato papà l'ho vissuta come una staffetta consegnata dal cielo, dal mio papà Rosario".

Le foto pubblicate da Antonino Spinalbese