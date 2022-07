"Sarebbe Antonino Spinalbese, ex di Belen, ad aver conquistato Ilary Blasi"

Nel valzer dei pettegolezzi che seguono la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, forse la coppia più mediatica degli ultimi vent'anni (insieme ai Ferragnez), spunta anche un nome altrettanto roboante, è quello di Antonino Spinalbese. Più che il suo nome, va detto, a far sgranare gli occhi è quello della di lui ex fidanzata: Belen Rodriguez. Stando a quanto riporta il Corriere della sera, che però usa il condizionale, a Milano qualcuno sostiene che sarebbero proprio di Antonino, ex parrucchiere, i messaggi che avrebbero fatto imbufalire Totti.

Mentre i protagonisti del gossip tacevano, ovvero mentre Ilary e Francesco smentivano la fuga di notizie su una loro crisi annunciata dalla stampa, il popolo mormorava. E, tra Roma e Milano, si rincorrevano voci tutte da verificare. "Come questa - spiega il Corriere - il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all'epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì".

Sarebbe insomma Antonino il "giovane aitante" che avrebbe fatto perdere la testa ad Ilary, quello a cui fa riferimento il settimanale Chi? A mettere le mani avanti è lo stesso Corriere, informatissimo sulla vicenda sin dalle prime battute, che aggiunge: "Magari è una facezia". Ma, ricordiamo noi, già ai tempi dell'addio di Belen e Antonino, legati per appena un anno, ovvero giusto il tempo di mettere al mondo la figlia Luna Marì, che proprio ieri ha festeggiato i suoi primi 24 mesi di vita, si parlò di un flirt di lui con un'altra famosa donna di spettacolo. Il cui nome all'epoca non venne fatto.

Sospetti, illazioni, notizie al momento tutte da verificare. Come il nome di Luca Marinelli, attore, anch'esso associato ad Ilary nei mesi scorsi. "Non lo conosco", aveva però tuonato lei, mentre smentiva quella che invece era una crisi tutta reale nel salotto di Verissimo.