Antonino Spinalbese papà tenerissimo: le foto del nuovo party (super intimo) per Luna Marì

Dopo aver festeggiato il suo primo compleanno con mamma Belen in un party tutto in rosa a tema "lunare" tra tuffi in piscina, palloncini e una super torta a più piani, la piccola Luna Marì è di nuovo al centro dei festeggiamenti per il suo primo anno di vita ma questa volta tra le braccia di papà Antonino in una festa decisamente più intima e raccolta. L'ex parrucchiere, infatti, mentre Belen è in vacanza con Stefano De Martino, ha scelto di organizzare alla sua Luna Marì una nuova (e semplice) festa di compleanno e di dedicare alla piccolina un po' di quality time riempiendola di coccole, baci e tanta tenerezza.

Spinalbese, infatti, che ha da poco reso nota la sua nuova relazione con Giulia Tordini, ha scelto di passare una semplicissima e amorevole serata a cena fuori con la sua bambina, in una location di campagna tra alberi d'ulivo, un cielo stellato e tantissimi abbracci per la piccola Luna Marì che, da giorni, è al centro dell'attenzione per il suo compleanno. E, oltre a tutto l'amore di papà Antonino, non è mancata una nuova torta di compleanno con tanto di candelina da soffiare per Luna. Un pan di spagna ricoperto di panna, fiorellini rosa e il disegno di una luna che accompagnava la scritta "Buon Compleanno Luna Marì". Ed è così che Antonino ha passato il suo weekend, in versione papà modello e tra le braccia della donna della sua vita, sua figlia.