Antonino, l'ex di Belen, è malato: "A 27 anni ho il pancreas di un anziano, mi sentivo un supereroe"

Antonino Spinalbese torna a parlare della malattia autoimmune che ha scoperto di avere dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez. Intervistato a "Storie Italiane", il talk di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, l'influencer ha confidato per la prima volta i dettagli dei suoi problemi di salute, rivelando il delicato stato d'animo con cui si sta trovando ad affrontarli. A 27 anni l'ex parrucchiere - diventato padre per la prima volta di Luna Marì, nata lo scorso luglio - spiega di avere "il pancreas di un anziano".

Già qualche tempo fa Antonino aveva accennato alla patologia, ma solo ora spiega di che cosa si tratti. Tutto è iniziato con dei forti dolori alla parte alta dell’intestino, da lì la decisione di rivolgersi ad uno specialista che potesse chiarire la natura delle problematiche. "Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente, non avevo mai avuto neanche assunto farmaci. Quando ho iniziato ad avere questi dolori mi sono incuriosito, sapevo che più tempo passava più aumentavano, mi sono davvero spaventato".

Quindi la diagnosi: "Ho scoperto di avere un problema al pancreas - prosegue - Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi".

"Forse era proprio il momento per ricominciare per me", aggiunge poi il 27enne napoletano. Che, nell'ultimo anno, ha sicuramente vissuto mesi intensi, se si pensa alla relazione lampo con Belen, durata circa un anno e mezzo (oggi lei è tornata a fare coppia con l'ex marito Stefano De Martino, ndr), l'aborto spontaneo di cui la coppia è rimasta vittima due estati fa e poi la vita da papà single di Luna Marì, che oggi ha appunto quasi un anno. Anche se, nel frattempo, anche l'amore sarebbe tornato: proprio nelle scorse settimane infatti è stato immortalato accanto ad un'altra donna.

Un anno faticoso a cui si aggiunge la malattia. Ma ora le terapie impostate dai dottori gli stanno permettendo di mantenere una vita che Antonino definisce "normale". "Grazie ai medici - continua - Sono riuscito a trovare una vita sana, che ho sempre avuto ma adesso lo è diventata di più". "All’inizio è stato molto difficile perchè non potevo praticamente assumere niente, ero a digiuno con le flebo, era l’unico modo per far passare il cibo senza farlo passare per il pancreas - conclude - Subito dopo ho iniziato ad assumere carboidrati, piano piano. Adesso con l’alimentazione riesco a vivere normalmente".