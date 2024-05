Antonino Spinalbese, la prima foto con la nuova fidanzata (che fa di cognome Rodriguez)

Antonino Spinalbese ha ritrovato l'amore. L'ex compagno di Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto e condividere una foto in compagnia di una ragazza che con la sua ex condivide il cognome. Si chiama Ainhoa Foti Rodriguez e di professione è una tatuatrice. Proprio nello studio milanese nel quale lavora i due si sarebbero conosciuti: nel 2021, infatti, Spinalbese avrebbe scelto proprio il Sir. Edward come studio dove fare un tatuaggio. All'epoca era ancora impegnato con Belen e dunque l'interesse per la tatuatrice dev'essere nato con il tempo.

Già da gennaio si parlava di un possibile flirt tra i due, ma oggi è stato Antonino a confermare il legame condividendo il primo selfie di coppia. Ainhoa è originaria di Genova ed ha 25 anni. Ha avuto un passato come modella e infatti ha posato per alcuni brand di abbigliamento e di intimo. Negli scatti Antonino ha mostrato il loro fine settimana in Svizzera tra pranzi all'aria aperta e chiacchiere.

Ainhoa Foti Rodriguez su Instagram

Ainhoa Foti Rodriguez su Instagram è molto attiva, è seguita da 63.700 follower e oltre a condividere scatti personali, mostra i suoi lavori.