Antonino Spinalbese dopo Belen: chi è la nuova fiamma (segreta), le foto

Dopo la separazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione, non ha commentato il ritorno dell'amore tra la madre della sua Luna Marì e Stefano De Martino e non si è mai fatto vedere insieme a nessun'altra donna, almeno fino ad oggi.

Su di lui si hanno pochissime informazioni, sui social si mostra ma non troppo: condivide le foto della figlia, dei regali che le fa, ma nulla di più. Di recente si è recato in Polonia, al confine ucraino dove con alcuni amici ha portato beni di prima necessità e abiti, ma nulla sulla sua situazione sentimentale. Il settimanale Chi però ha riacceso l'interesse sulla vita privata di Spinalbese pubblicando delle foto di lui in compagnia di una donna.

Chi è la nuova, presunta, compagna di Antonino Spinalbese

I due sono stati paparazzi in un locale di Milano insieme. Nessuna evidente effusione, solo sorrisi e grande complicità: lei le appoggia la testa sulla spalla. Lei riferisce il settimanale "sembra la nota trainer di yoga Nanda Isaia, ma visto che lui non commenta e lei neppure, nè a voce nè sui social, la certezza non c'è". Dalla fine della storia con Belen sono passati 3 mesi circa forse per lui è ancora presto ufficializzare un nuovo interesse, o davvero sono solo amici?