Gf Vip, Antonino Spinalbese: "Nel letto con Oriana mi sono lasciato andare"

Le immagini di Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sotto le coperte hanno fatto il giro d'Italia. Tutti hanno parlato, alcuni anche immaginato, di cosa i due abbiano fatto nel letto. Spinalbese che nella casa ha sempre flirtato molto, non era mai andato così oltre con nessuna e proprio di questo ha parlato prima con Luca Salatino e poi con Antonella Fiordelisi

L'ex hair stylist in veranda con Salatino ha dichiarato che a lui "piace questa roba, che mi imbarazzo. Non è da me". L'ex tronista quindi ha invitato il coinquilino a non farsi troppe paranoie e a fare "quello che ti senti". Antonino però ha parlato anche con Fiordelisi e con lei si è aperto di più arrivando ad affermare che ha un interesse concreto per l'influencer campana.

"Mi ha già convinto lei. Solitamente sono molto freddo, lei non lo ha capito ma il mio scherzare le tira delle cose che a me piacciono da morire. Quando fa così (ovvero che si ingelosisce) mi diverte e mi piace", ha confidato Spinalbese. Fiordelisi di tutta risposta gli ha consigliato di essere se stesso: "Non dico di fidanzarti perché non mi sembra il caso, però smettila di fare questi giochini".

E poi ecco la rivelazione, Spinalbese starebbe pensando anche ad un futuro con Oriana: "Se il mio istinto mi farà fare quel passo ben venga. Mi sono lasciato andare con lei, sono andato anche con lei nel letto". Che tra i due ci sia un grande feeling è innegabile, scherzano e si provocano a vicenda come ad esempio quando Spinalbese ha scherzato sul fatto che nella casa potrebbero entrare nuove donne e lei ha replicato con un "Non mi fa ridere questa cosa".

Antonino y Luca hablando de Oriana (este video es para shippar mil aviso de antemano ???) #gfvip #orialbese pic.twitter.com/v91Ewdgejd November 18, 2022