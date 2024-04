Antonino Spinalbese è tornato a fare il parrucchiere: lui rompe il silenzio e svela il motivo

Antonino Spinalbese al momento ha attaccato al chiodo il desiderio di diventare famoso. Il settimanale Chi lo ha paparazzato nel salone di Aldo Coppola a CityLife a Milano. Antonino è tornato al suo vecchio lavoro: il parrucchiere.

La relazione con Belen Rodriguez gli ha donato una notorietà che forse non ha saputo gestire ma che adesso è certo di non desiderare, anche se essere ormai noto a tutta Italia non guasta (neanche per un hairstylist). Nel 2022 è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e rispondendo al perché avesse deciso di partecipare confessò: "Non ho fatto il reality per la fama, l'ho fatto per il lato economico". La notorietà lo aveva un po' cambiato: "Ero a metà strada fra la vanità, che fa parte della natura umana, e il senso di non essere libero. ho vissuto situazioni nelle quali non avrei voluto trovarmi". La scelta di tornare in salone è sicuramente dettata dalla necessità di dare stabilità alla figlia, Luna Marì. Il settimanale ricostruisce che Antonino "continua a essere socio di un'agenzia di comunicazione e modello, ma è tornato a un impegno fisso".

Per la prima volta Spinalbese ha commentato questa sua decisione: "Sono una di quelle persone che nella vita hanno bisogno di lavorare", ha spiegato al magazine.