Antonino Spinalbese torna a fare il parrucchiere: è un addio al mondo dello spettacolo?

Antonino Spinalbese torna alle origini. Dopo gli ultimi anni trascorsi sotto i riflettori - prima per la storia d'amore con Belen Rodriguez, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, poi per l'esperienza al Gf Vip che gli ha regalato ulteriore notorietà - il 29enne pare stia ritornando sulla sua vecchia strada.

Hairstylist prestato al mondo dello spettacolo, l'ex gieffino riprende in mano il suo mestiere. O almeno così sembra dopo le ultime foto pubblicate su Instagram. Tra le storie, infatti, si mostra con le forbici in mano - in un salone - mentre prova un'acconciatura a un manichino. Antonino ha deciso di chiudere un capitolo per tornare al precedente?

Quando conobbe Belen faceva il parrucchiere e amava il suo lavoro, poi si lanciò in questo ambiente e recentemente ha provato anche a lavorare dietro le quinte, aprendo un'agenzia di talent. Secondo alcune indiscrezioni è stato un flop, motivo per cui Antonino si starebbe rimboccando le maniche rispolverando pettine e forbici. E chissà che questo non lo stia facendo riavvicinare a Belen, con cui era insieme a Pasqua. La showgirl non ha mai nascosto un certo fastidio nel vedere l'ex compagno - padre di sua figlia - così tanto esposto, e questo ritorno alle origini potrebbe riaccendere la vecchia fiamma.