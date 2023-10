Antonino Spinalbese papà single: eccolo a passeggio con la sua Luna Marì

In questo momento c'è solo una donna nel cuore di Antonino Spinalbese, la figlia Luna Marì, l'unica capace di fargli battere il cuore. I fotografi del settimanale Chi lo hanno sorpreso a passeggio con la piccola, nata due anni e mezzo fa dall'amore per la ex compagna Belen Rodriguez che in questo periodo continua a restare in silenzio, lontana dai social e dal clamore televisivo, dopo l'ennesima rottura con Stefano De Martino.

Dopo la showgirl argentina, Antonino non ha ufficializzato nessun'altra relazione. Resta single, dunque, dedito al suo progetto lavorativo che lo trova impegnato in una società per giovani talenti e, naturalmente, alla figlia Luna Marì a cui non fa mancare nulla e per la quale è sempre presente. I rapporti con Belen, alla luce dei recenti trascorsi, sembrano buoni al punto che non è mancata l'occasione di un pranzo insieme proprio per il bene della piccola che in queste immagini sembra anche lei innamoratissima del suo papà.