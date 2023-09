Antonino Spinalbese e Stefano De Martino: l'unione fa la forza. Il gesto per i figli (che nessuno si immaginava)

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese hanno in comune molto di più di quello che si potrebbe immaginare. Entrambi sono natii di Torre del Greco, paese in provincia di Napoli, entrambi hanno avuto una relazione con Belen Rodriguez dalla quale sono nati i loro bimbi, ma ciò che più li fa rassomigliare è l'amore incondizionato che provano per i loro bambini.

Il tempo che trascorrono con Santiago e Luna Marì non è sempre condiviso sui social, ma quando lo fanno entrambi i papà hanno gli occhi colmi d'amore per i loro cuccioli e tanto li amano che superano ogni ostacolo sentimentale. Stefano è legato a Belen Rodriguez dal 2012, Spinalbese invece dal 2020 e in questi anni sono stati molti i pettegolezzi sui due uomini. Entrambi adesso però fanno parlare di sé non solo per questioni legate alla madre dei loro bimbi, ma anche per le loro conquiste professionali.

E negli ultimi giorni a destare scalpore è stato un gesto social: entrambi hanno iniziato a seguirsi su Instagram poco dopo la conferma della relazione con Elio Lorenzoni di Rodriguez. Un segui che nasconde molto di più e ciò è confermato dagli scatti del settimanale Chi.

Il magazine ha immortalato Spinalbese mentre entra nel palazzo dove abita De Martino. Una domenica trascorsa in famiglia, così potrebbe essere riassunta la scelta dei due di incontrarsi. Ma non erano da soli, erano in compagnia dei rispettivi figli e se i due uomini hanno scelto di vedersi un motivo c'è: far giocare insieme Luna Marì e Santiago. Fratello e sorella sono molto legati, Belen e Veronica Cozzani, sua madre e quindi nonna dei bimbi, spesso su Instagram li mostrano mentre giocano o si scambiano tenerezze. E il fatto che Antonino e Stefano si siano incontrati per far stare insieme i figli, beh è sinonimo di grande intesa.

Molto probabilmente sarà stata anche l'occasione per parlare di Elio, che sempre secondo quanto riporta il magazine nessuno dei due ha mai incontrato, ma prima di tutto c'è il benessere dei figli e quasi certamente per questo Spinalbese e De Martino hanno deciso di diventare "amici".