Antonino Spinalbese rompe il silenzio: "Così ho vissuto il ritorno di Stefano e Belen"

"Pensando che portava in grembo mia figlia, sono stato medico, bodyguard, amico. La mia preoccupazione era che lei portasse a termine bene la gravidanza, come si fa in natura. E infatti, in natura il maschio protegge la gravidanza e, quando nasce il cucciolo, se ne va. Io riesco a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito ad essere un buon padre anche da solo".

A parlare è Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna, avuta a luglio. Avuta, insomma, a pochi mesi da quello che sarebbe stato il ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e l'ex marito Stefano De Martino. Mai prima d'ora l'ex parrucchiere, oggi influencer, aveva raccontato il suo stato d'animo nel vedere le coppia ricongiungersi lasciando lui padre single della piccola Luna Marì. E lo fa solo oggi, intervistato dal settimanale Chi.

Anzitutto, Antonino ci tiene a spiegare come stano adesso le cose con Belu. "Ci sentiamo solo per la bambina", dice il 28enne al giornalista che gli domanda se Belen gli stia dando qualche consiglio su come muoversi nell'ostico mondo dello spettacolo (e in prospettiva di una ipotetica partecipazione al Gf Vip). "Con il senno di poi doveva andare così. Da questo amore è nato un altro amore, nostra figlia", riesce a dire oggi lui, dopo aver elaborato il dolore.

Ma cos'è successo nella coppia? Come mai quello che sembrava un colpo di fulmine si è presto affievolito? "Dopo Luna Marì c'è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall'amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso decisioni di seguire le nostre sensazioni", sostiene Spinalbese. Intanto, alcuni amici lo mettevano in guardia circa la possibilità che stesse correndo troppo: "Non è mai stato uno sbaglio - dice lui ora, che nel giro di un anno e mezzo si è innamorato di Belen, ci ha fatto una figlia e poi è stato lasciato - Era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi, quando eravamo noi due soli, non ci mancava ninete. Le persone sono accanto a me erano preoccupate per questo cambiamento. Che questo mondo mi creasse guai".

Quanto all'idea di lasciare il lavoro, però, un rimpianto c'è: "Se dovessi guardarmi indietro mi accorgerei che avevo piu possibilità allora perché potevo scegliere".

Ha mai sentito fantasma di Stefano e Martino? "Assolutamente no, non lo dico per peccare di autostima ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c'è, sulle fondamenta di un rapporto. E spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare".