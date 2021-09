Antonino Spinalbese, compagno di Belen, e il vaccino: "C'è chi ha paura, io lo consiglio come chirurgia estetica"

Antonino Spinalbese, il compagno di Belen nonché padre della sua bambina, oggi aveva la seconda dose del vaccino. Ha voluto condividere con i suoi follower il momento e nelle storie Instagram ha ironizzato su chi ha paura di farselo.

Covis: Antonino Spinalbese consiglia di farsi il vaccino è come la "chirurgia estetica"

Spinalbanese ha preso di mira le giustificazioni che alcuni danno sul perché ancora non si siano vaccinati per poi affermare che a lui il "vaccino ha fatto bene":

"Sono le 7.58 del mattino e io sono a La Spezia in attesa di fare la seconda dose di vaccino. Tutti hanno paura che non so... gli crescano le orecchie il naso, la bocca, che diventino quasi degli alieni. A me il vaccino ha fatto bene, mi ha fatto uscire il petto, i dorsali, mi stanno crescendo i capelli più lunghi e le unghie. Io lo consiglio, ma anche come chirurgia estetica".

Il compagno di Belen ha accompagnato queste frasi ad un sorriso ironico, è evidente che stesse scherzando.

Chi è Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese è nato il 1 febbraio 1995 ed è un ex hairstylist che oggi ha deciso di fare il 'grande salto' per tentare la carriera di fotografo. Una scelta arrivata proprio a seguito della conoscenza con Belen, che gli ha rivoluzionato la vita e che è prima protagonista dei suoi scatti più belli. Ma è vero che ha lasciato un posto di lavoro presso il prestigioso salone di Aldo Coppola proprio per amore di Belu? "È finita una esperienza professionale, ho cercato qualcosa di diverso dentro di me che avrei potuto esprimere con la stessa passione e ho pensato alla fotografia. Non lascio il lavoro per cui ho studiato ma me la sono sentita di ripartire altrove" aveva dichiarato.

I due da poco sono diventati genitori della piccola Luna Marì, sorellina di Santiago il primo figlio della modella avuto con Stefano De Martino.