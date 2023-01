Antonino Spinalbese: "Ecco quanti soldi spendo per i vestitini di Luna Marì"

Da quando è diventato papà, non c'è momento a cui ad Antonino Spinalbese non brillano gli occhi quando parla di sua figlia Luna Marì, la bimba avuta dalla sua relazione con Belen Rodriguez. Papà dolcissimo e innamoratissimo della sua piccolina di appena un anno e mezzo, Antonino non perde mai occasione per parlare della sua bambina, ribaride quanto senza la sua mancanza, ora che è nella casa del Grande Fratello Vip e dimostrare quanto la ami. Oltre all'amore nei onfronti della piccola, però, Spinabese ha rivelato anche qualche altro dettaglio sulla sua bambina che non è piaciuto molto al pubblico. Ma andiamo con ordine.

Antonino, in una delle sue conversazioni con i compagni "vipponi", ha rivelato quanti soldi spende per i vestitini di Luna Marì facendo perfino calcoli di soldi ben precisi.

"Quando vesto Luna Marì è come se vestissi me - ha specificato Spinalbese -. Per lei preparo degli outfit pazzeschi. Mamma mia, dovreste vedere quei vestitini che belli e poi quando vedi tutti quei vestiti bellissimi e chiedi in negozio quant’è? e ti dicono 1250 euro. Poi li butti dopo tre settimane. Io spendo un sacco per i vestiti di mia figlia. Mi piace vestirla alla moda, sono sincero. Anzi curo più lei di me anche perché io ne ho pure troppi di vestiti".

Parole, quelle di Antonino, che dimostrano quanto da neopapà ami viziare la figlia ma che hanno fatto storcere il naso a molte persone che all'ascolto di questo discorso di soldi e ostentazione non hanno potuto che definire le dichiarazioni dell'ex parrucchiere un po' indelicate e fuori luogo.

Una cosa è certa, però, nella vita di Antonino per ora c'è una sola donna, Luna Marì. Spazio per altre figure femminili da viziare? Sembra non ci sia proprio.