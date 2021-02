Chi è Antonino Spinalbese, nuovo (giovanissimo) fidanzato di Belen: "La morte di mio padre, il lavoro e quel colpo di fulmine con lei"

25 anni, aspetta il primo figlio dalla showgirl argentina. E si racconta per la prima volta in un'intervista uscita oggi

Come è nato l'amore tra Antonino Spinalbese e Belen? E soprattutto, chi è Antonino Spinalbese, nuovo fidanzato della showgirl e fino a ieri ignoto al mondo dello spettacolo? A raccontarlo e a raccontarsi è lo stesso 25enne in un'intervista rilasciata per la prima volta dopo mesi di relazione vissuta nel silenzio. Confessioni che arrivano a poche ore dall'annuncio più atteso: la showgirl è incinta di cinque mesi, una gravidanza arrivata appena quattro mesi dopo l'inizio della storia d'amore, cominciata verso la fine dell'estate scorsa.

Antonino Spinalbese: così mi sono innamorato di Belen

"Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio", esordisce lui, al settimo cielo visto che sarà papà per la prima volta. Della modella argentina si è innamorato subito, come un vero e proprio colpo di fulmine. "Il primo segnale l'ho avuto quando, dopo essere stato con lei alcuni giorni ad Ibiza, sono dovuto tornare perché non riuscivo a starle lontano. E poi, un iorno, pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese. Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle che mi ero innamorato, e lei mi ha risposto 'Ma di cosa ti sei fatto?' e mi ha buttato giù il telefono".

Chi è Antonino Spinalbese: il vecchio lavoro di hairstylist, oggi è un fotografo

Venticinque anni, oltre centomila follower su Instagram, Antonino è un ex hairstylist che oggi ha deciso di fare il 'grande salto' per tentare la carriera di fotografo. Una scelta arrivata proprio a seguito della conoscenza con Belen, che gli ha rivoluzionato la vita e che è prima protagonista dei suoi scatti più belli. Ma è vero che ha lasciato un posto di lavoro presso il prestigioso salone di Aldo Coppola proprio per amore di Belu? "E' finita una esperienza professionale, ho cercato qualcosa di diverso dentro di me che avrei potuto esprimere con la stessa passione e ho pensato alla fotografia. Non lascio il lavoro per cui ho studiato ma me la sono sentita di ripartire altrove".

La morte del papà

A segnare la vita del giovane uomo, la scomparsa del papà e l'amore per la famiglia. "Sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ingrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta. Magari smbro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita".

Il matrimonio

E' dunque pronto a sposarla? Per lui si tratterebbe di prime nozze, mentre lei ha alle spalle il matrimonio lungo sette anni (e finito nel marzo scorso) con il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, da cui ha avuto il primo figlio Santiago. "Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni, è per questo che ogni giorno chiedo a Belen se vuole sposarmi. Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi sempre".

In basso, alcune foto di Antonino Spinalbese, nuovo fidanzato di Belen