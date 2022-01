Antonino papà single sulle note di Sting: il video è dolcissimo. E la sorella gli scrive

Dal primo abbraccio all'isola di Albarella fino all'ultimo bacio. E' un video bellissimo quello pubblicato da Antonino Spinalbese su Instagram accanto alla figlia Luna Marì. Una dedica, quella dell'ex compagno di Belen Rodriguez, che raccoglie centinaia di migliaia di like. Immagini e video carichi d'amore sulle note del brano "Shape of my heart" di Sting, brano che significa "forma del mio cuore".

Tutto ciò che un padre può provare per la propria bimba. Questo il sottotesto della clip condivisa sui social nel mattino di oggi. C'è il primo momento in cui Antonino l'ha stretta tra le sue braccia, e la culla per la prima volta, poi ci sono le passeggiate in carrozzina in giro per Milano; e ancora: le coccole sul letto, qualche pianto, una danza a due al tramonto.

Impossibile restare indifferenti. A commentare, tra i tanti, c'è Lucia Spinalbese, sorella dell'ex parrucchiere, lei stessa cresciuta dal fratello dopo la morte del papà. La ragazza lascia tante emoticon a forma di cuoricino, dopo che qualche giorno fa gli aveva scritto di essere il padre migliore del mondo.

"Sarai sempre il suo primo amore", fa poi notare una follower al 26enne. E lui risponde senza indugi: "E' il primo pensiero che ho al mattino quando mi sveglio".

Dalla morte del padre al desiderio di paternità

Non ha mai avuto paura della paternità, Antonino, nonostante la giovane età. Già ai tempi della gravidanza di Belen (con cui nel frattempo si è detto addio), raccontava tutto il suo desiderio di diventare padre: "Sono già stato padre delle mie due sorelle - diceva - Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ingrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita".