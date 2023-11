Rissa a Ballando, Caprarica: "Da Mammucari battute indegne". Ma lui insiste: "L'ho gonfiato di botte"

"È stata una discussione molto accesa, dai toni molto accesi in cui gli ho detto quello che pensavo, che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe. Tutto lì", con queste parole Antonio Caprarica ha descritto il litigio che ha avuto con Teo Mammucari, sabato sera, a Davide Maggio. Milly Carlucci, dopo che era trapelata la notizia di una lite, era intervenuta per chiarire che i toni erano sì "accesi, ma nei limiti di una dialettica dove non sono nemmeno volate parolacce" e che era durata poco più di un minuto. La conduttrice, dunque, ha minimizzato. Caprarica no.

Mammucari su Instagram ha condiviso un video in cui racconta, ironicamente, cosa sarebbe successo e la sua risposta, viste le parole di Caprarica, non gli piaceranno molto.

Antonio Caprarica potrebbe lasciare Ballando con le stelle

Caprarica ha spiegato che le parole pronunciate da Teo su di lui, ovvero che fosse un tronco e che quindi non meritava il 10 della giuria, lo hanno molto offeso: "La questione è nata quando Mammucari è tornato dalla sala (delle stelle), dopo che c’era stato quel battibecco che a me era uscito veramente dallo stomaco, perché io queste cose le odio, le detesto. Finire nel trash è una cosa che… Se l’avessi immaginata non avrei mai accettato l’invito a partecipare al programma". Il giornalista spiega che aveva un'altra idea dello show: "Per me Ballando è una trasmissione elegante, simpatica, piacevole in cui magari uno litiga coi giurati ma litiga a favore di telecamera. Mai avrei immaginato che un concorrente, livido di rabbia perché mi avevano dato 10, dice che sono un tronco. E va bene, sono un tronco, e passi il tronco, ma un cane morto senza una zampa… Non so che altro poteva dire. È una roba…".

Quando Mammucari è rientrato nella sala si sarebbe comportato come se nulla fosse successo e dunque il giornalista lo avrebbe invitato a scusarsi per quanto gli aveva appena detto. Teo però ha prontamente ribattuto affermando: "'Ma io non ho detto niente, in fin dei conti tu hai detto che mi davi delle bastonate'. 'No, io ti avevo detto semplicemente che se continuavi a chiamarmi tronco di legno, i tronchi alla fine si trasformano in bastoni in molti casi'", ha ricostruito Caprarica. "Ho detto questo, non che gli avrei dato una bastonata. E lui: 'Ma io no, perché tu… I giudici ti favoriscono'. 'I giudici mi favoriscono? Sei fuori di testa veramente, allora. Veramente sei un caso serio'", ha raccontato ancora Antonio. Su intervento delle rispettive professioniste i due hanno interrotto la lite. Lite che però aveva quasi portato Caprarica a lasciare lo show.

"Sì è vero, questa cosa mi ha dato molto fastidio, ai nervi, perché appunto non sono abituato a questa robaccia, perché appunto questa per me è robaccia, questo genere di risse qui. Una trasmissione come Ballando non ha bisogno di questa roba". Il giornalista aveva anche pensato di abbandonare lo sho, ma ha deciso di rimanere per il pubblico: "Ho deciso di rimanere nella trasmissione per rispetto del pubblico che mi ha votato e che mi appoggia, che mi manda tanti messaggi, tanto sostegno, per rispetto della squadra fantastica di Ballando con le stelle e per rispetto di Milly e delle persone che mi hanno invitato".

"Per me non ci sono più storie con questo concorrente, per me la storia finisce qui. Poi, siccome sono una persona civile, se si rende conto di aver esagerato… Il punto cruciale è il rispetto, è quello che esigo. Io continuerò con la trasmissione finché la trasmissione garantirà questo rispetto. Se non lo garantisce più è ovvio, su questo sono stato chiarissimo con i responsabili della trasmissione che peraltro conosco e sono delle persone che hanno fatto del rispetto la loro cifra", con Mammucari Caprarica ha messo un punto, punto che potrebbe mettere anche alla sua partecipazione a Ballando. Vedremo come andranno le prossime puntate e soprattutto se Teo accoglierà pacatamente la richiesta di Caprarica.

Teo Mammucari e il video ironico in risposta alla stampa e Caprarica

Teo ha invece deciso di pubblicare un video in cui ironizza su quanto successo. Un approccio totalmente diverso rispetto al giornalista che anzi si sarebbe aspettato delle scuse. Su Instagram Mammucari ha condiviso la sua versione della rissa: "Allora è tutta la settimana che si parla di una rissa, lui è venuto da me, mi ha detto che non ama le battute e io molto gentilmente gli ho dato un destro, poi una ginocchiata e lui c'è rimasto male... E poi io l'ho preso per le orecchie e poi bum. Poi è arrivato una barella e l'hanno portato via". "È vero che l'ho picchiato, l'ho azzannato al collo, l'ho gonfiato di botte però l'ho fatto con affetto", ha concluso Mammucari. Nel filmato con il conduttore c'è Anastasia Kuzmina, la professionista con cui balla, e proprio lei lo smentisce, anche se è evidente che sia uno scherzo.