Uomini e Donne, nozze lampo per Antonio e Angela. Standing ovation, De Filippi: "Tu sei rara"

"Siamo entrati l'uno nella testa dell'altra senza passare dal corpo", aveva detto Antonio quando hanno abbandonato il programma. E ora lui e Angela arriveranno all'altare. L'annuncio di nozze oggi a Uomini e Donne, per bocca di lei: "Qui ho detto tante parole, ma ora voglio andare dritta al punto: ci sposiamo", dice l'ex Dama del Trono Over. E il suo lui si alza in piedi accogliando la standing ovation del pubblico. E le felicitazioni della conduttrice Maria De Filippi, mai così sentite.

Le nozze-lampo a tre mesi dalla scelta avvenuta nel dating show. "A situazioni eccezionali conseguono decisioni eccezionali", sostiene lui. Mistero sulla location. "Pensare che c'è chi sta qui seduto da dieci anni e non trova qualcuno da amare", fa notare l'opinionista Tina Cipollari con frecciata implicita all'odiata dama (da lei, meno dal pubblico) Gemma Galgani. "Non smettete ma di credere a questo percorso", dice Angela con più dolcezza. "Non pensavo che si potesse vivere per tre mesi in questa condizione di felicità permanente", fa eco il futuro sposo. Una levata di persone si alza per festeggiare la coppia. Lei si commuove alle lacrime. Lui corre ad abbracciarla. Poi si balla sulle note di "Nun è peccato", che nel frattempo è diventato il brano della coppia.

Le congratulazioni speciali di Maria

Congratulazioni speciali da parte di De Filippi, conduttrice, produttrice dello show nonché Cupido di tante coppie in questi anni. "Rispetto alle altre donne a cui è capitata una cosa del genere, c'è stata davvero la partecipazione di tutti noi alla tua storia - dice ad Angela - Perché la tua sincerità a volte ai limiti dello stupore, penso che alla fine l'abbiano apprezzata tutti, perché è cosa rara. E' raro essere criticati per la sincerità". "Sei indice di speranza per le persone", è la risposta della ex Dama.

Sipario in studio, si apre una nuova vita fuori dai cancelli degli Studi Helios. E vissero tutti felici e contenti.