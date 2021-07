Il comico Antonio Giuliani e la sua posizione sul covid: "Il green pass? Obbliga al vaccino"

Vip e vaccini, dopo la netta posizione di Claudio Bisio che vede il vaccino quasi come un obbligo, arrivano le dichiarazioni completamente opposte del comico Antonio Giuliani.

"Il green pass? Non sono d'accordo. Per un semplice motivo: la gente deve essere libera di decidere se fare il vaccino o meno" queste le parole del cabarettista a AdnKronos.

Antonio Giuliani: "Per venire a vedere i miei spettacoli il green pass non serve"

Una posizione in netto contrasto con le decisioni del Governo quella di Giuliani che ribadisce la sua opinione: "È vero che non c'è un obbligo formale a farlo, ma indirettamente sì. Se poi io per entrare in un ristorante, in teatro a vedere uno spettacolo, in un cinema, devo esibire il green pass".

E poi ha aggiunto ironizzando: "Per venire a vedere i miei spettacoli il green pass non serve", come non serve "il tampone, l'autocertificazione, lo stato di famiglia, il certificato di residenza, il foglio dell'Inail. Non serve manco il telepass, quindi potete venire tranquillamente".

Per Giuliani, che poi si è fatto serio, l'importante è che gli italiani stiano bene: "L'importante è che gli italiani stiano bene. Poi green pass o no conta poco. Suggerisco di venire a vedere il mio spettacolo, dove per un'ora e mezza si sorride e non si pensa al green pass". Il comico, infatti, sarà al teatro di Ostia Antica il 30 luglio con 'Ricomincio da me' e tal proposito afferma: "Ridebuttare in scena con un pubblico senza mascherina è emozionante, perché immaginatevi cosa sia per un comico non vedere le espressioni del pubblico, non sentire il rumore fragoroso della risata o l'applauso".