Arena Suzuki, i genitori di Amadeus seduti tra il pubblico: il racconto privato svelato dal conduttore

Lo spettacolo musicale di Arena Suzuki andato in onda su Rai1 nella prima serata di sabato 23 settembre 2023 ha trovato un piccolo spazio per un racconto privato da parte di Amadeus. Nel bel mezzo dello show, tra la fine di un'esibizione e un'altra: "Vi devo confidare una cosa personale" ha affermato il conduttore in procinto di presentare Iva Zanicchi: "In platea sono venuti a vedermi i miei genitori, mamma Antonella e papà Corrado. Non li vedo molto perché vivo tra Milano e Roma. Allora ho detto che Arena Suzuki la faccio per poterli vedere. Li ho invitati e loro mi hanno detto "Dipende chi c'è". Se nonc'è lei io non vengo. Allora ho chiamato Iva che ha accettato l'invito". Una volta iniziata la performance di Iva Zanicchi, i signori Sebastiani si sono lasciati andare in un romantico ballo sulle note di una canzone che è sembrata un vero regalo da parte del figlio.

Antonella e Corrado Sebastiani (di origine palermitana) si sono trasferiti a Verona per motivi lavorativi quando Amadeus - all'anagrafe Amedeo Umberto Rita - aveva sei anni. Della carriera di successo del figlio la coppia aveva parlato a Today.it in occasione del Festival di Sanremo 2020: "Non perché è mio figlio, ma è stupendo. Vederlo sul palco dell'Ariston mi ha commosso", disse allora la signora Antonella; "Sognava questo momento da quando era ragazzino", le parole del marito Corrado.

(Su RaiPlay al minuto 1:29 di Arena Suzuki il momento in cui Amadeus parla dei genitori)