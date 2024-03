Arianna David: "Peso 46 chili e ho la taglia 34 da bambina, soffro di anoressia nervosa"

Arianna David, Miss Italia nel 1993, soffre di disturbi alimentari da circa trent'anni. "Peso 46 chili e ho la taglia 34 da bambina", ha raccontato l'ex modella 50enne ospite di Bruno Vespa a a Cinque Minuti su Rai 1, ripercorrendo una storia iniziata un anno dopo la vittoria del concorso di bellezza e mai interrotta. "Quando ti ammali di questo tipo di malattia, se così possiamo chiamarla, non se ne esce mai fuori. Si hanno continuamente delle ricadute, qualsiasi cosa ti possa accadere nella vita, purtroppo, tu te la prendi sempre col cibo. In questo periodo della mia vita io sto soffrendo di anoressia nervosa, sono talmente nervosa che non ho mai appetito e questo mi porta a non mangiare", ha confidato David spiegando che allora era molto condizionata da modelli di top model molto filiformi: "Bisognava essere come loro per fare determinati lavori. Quindi parliamo di imposizioni della società sbagliate: quando toccano persone un po’ più fragili, come posso essere io, accade questo".

La ex modella ha spiegato di soffrire di anoressia nervosa. "Sono talmente nervosa che non ho mai appetito e questo mi porta a non mangiare", ha aggiunto. "Ma lei mangia un piatto di fagiolini al giorno, ma come si vive così!" ha commentato allora Vespa. "E mi alleno anche in palestra - ha proseguito lei - . Ma non guardo le calorie o cosa c'è nel piatto, il problema è che io non ho fame". Alla fine Arianna David si è sentita di rivolgere un pensiero a chi sta affrontando la sua stessa situazione: "Il consiglio a chi come me soffre di questi disturbi è di andare in un centro specializzato e chiedere aiuto, perché da soli è veramente difficile".