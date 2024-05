Giorgia Meloni al compleanno della sorella, sono vestite uguali: le foto della festa

Arianna Meloni ha festeggiato 49 anni in famiglia. La sorella della premier, Giorgia Meloni, ha optato per una piccola festa con un gruppo ristretto di persone: il compagno, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, le figlie, Vittoria e Rachele, la sorella, la madre, Anna Paratore, il suo personal trainer, Fabrizio Iacorossi, con la moglie e Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, che aveva il compito di portare la torta di compleanno. Oltre a questi volti noti anche alcune amiche della responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia.

La festa era stata organizzata a casa di Arianna e ovviamente non poteva mancare la piccola Ginevra che è arrivata alla festa insieme alla madre e la sua strettissima collaboratrice Patrizia Scurti e la scorta. A raccontare la giornata di festa è il settimanale Chi che è anche riuscito a fotografare i vari presenti. Ad esempio Lollobrigida era arrivato in tenuta da ciclista in quanto aveva partecipato all'ultima tappa del Giro D'Italia, nella sezione non professionisti Giro-E, svoltasi a Roma. Ma a colpire è stata la scelta di look di Giorgia e Arianna Meloni. Le due forse per caso, o forse no, indossavano lo stesso abito e dello stesso colore (sulle tonalità del bianco, beige e marrone). A differenziarle solo gli accessori: per Arianna una borsa di Luis Vuitton e sneakers; per la premier una borsa a tracolla e dei sandali.