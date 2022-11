Arianna Meloni e l'amore per Francesco Lollobrigida: "Ci siamo incontrati al partito. Nozze? Vedremo"

Arianna Meloni ha 47 anni, due in più della sorella Giorgia: "Sono quella che sta dietro le quinte" esordisce nell'intervista rilasciata al settimanale Chi dove si racconta a tutto tondo, come donna e mamma di due figlie, Rachele e Vittoria, come sostenitrice della sorella diventata presidente del Consiglio a cui consiglia tutto, dal look alle valutazioni politiche, come zia di Ginevra e anche come compagna di Francesco Lollobrigida, attuale ministro dell'Agricoltura.

Ex dipendente della Regione Lazio, Arianna si è dimessa per stare ancora più accanto alla sorella impegnata nel ruolo istituzionale più importante. Attualmente è dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, partito guidato dalla sorella. Ma: "Sia chiaro, Giorgia non si fa influenzare da nessuno", precisa, "parliamo di tutto, ma lei spesso non segue i miei consigli. Fa di testa sua, anche se è raro che non andiamo d'accordo". Ad accomunarle "il senso della giustizia", aggiunge, "l'equilibrio nell'affrontare i problemi, nella vita come in politica".

La storia d'amore con Francesco Lollobrigida

Arianna Meloni è legata da anni a Francesco Lollobrigida, 50 anni, attuale ministro dell'Agricolutura. Con una sorella presidente del Consiglio e un compagno con tale ruolo istituzionale, com'è cambiata la sua vita? "Mi sento come nel mezzo del tringolo delle Bermude: passo dal croccantino per il gatto alla Finanziaria, con una puntatina sulla Sanità", afferma, "E ho anche due figlie adolescenti di 14 e 12 anni che cerco di seguire il più possibile". La storia d'amore con Lollobrigida è nata nell'ambito politico, ma il matrimonio al momento non è tra i progetti della coppia: "Ci siamo incontrati al partito e c'è stato un po' di tira e molla. Poi sono arrivate le figlie. Le nozze? Vedremo".

Ribadendo che non ha mai avuto alcuna intenzione di candidarsi in Parlamento ("Me l'hanno chiesto tante volte, ma io mi blocco. Non amo i riflettori e mi paralizzo in pubblico"), Arianna Meloni conclude con un tenero accenno alla nipotina Ginevra, figlia di Giorgia e Andrea Giambruno: "Se mi chiama vado subito. Perché Giorgia organizza tutto lei. Dai muffin alla festa dei nonni. Solo di rado chiede aiuto. E io sono pronta".