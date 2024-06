Arianna Mihajlovic: "Volevo avere l'illusione di essere felice. Era il modo per sentirmi viva"

Da poco più di un anno Sinisa Mihajlovic è morto. La moglie Arianna Mihajlovic e le figlie in questi mesi spesso lo hanno ricordato, hanno parlato della dolore che ancora provano e soprattutto di come stiano cercando di andare avanti.

Solo dopo mesi Arianna è riuscita a parlare di quanto hanno dovuto affrontare negli ultimi anni lei e Sinisa che è morto a 53 anni per colpa della leucemia. "È stato un anno difficilissimo, ho alternato diversi momenti. Ho faticato a prendere coscienza dell'accaduto", dichiarò a Verissimo, "I primi mesi sono stati uno choc, poi grazie a un professionista sto provando a elaborare e accettare il lutto. Una volta l'analista mi ha detto che avevo una scelta: vivere o morire. Ho scelto di vivere. Per i miei figli. E per onorare la memoria di Sinisa".

E forse proprio il medesimo scopo, quello di onorare la vita dell'uomo con cui ha condiviso 27 anni di vita, Arianna sui social si è mostrata per quello che non era veramente. A raccontarlo è stata proprio lei con un post su Instagram. "Sono consapevole di aver utilizzato Instagram in questi ultimi anni in modo eccessivo quasi a voler avere l'illusione di essere felice...", ha scritto Arianna a corredo di una foto che la ritrae sorridente in riva al mare. "Una felicità - ha aggiunto - che nella maggior parte dei casi non esisteva. È stato un modo per continuare a sentirmi viva e per nascondere la mia vera sofferenza che è stata davvero tanta! Vi ringrazio per tutto l'affetto che mi avete dimostrato non giudicandomi e capendomi! Vi abbraccio virtualmente con tanto affetto".

Non è chiaro se con queste parole Arianna voglia dire addio, per un periodo, ai social. Di sicuro però potremmo aspettarci un cambiamento nelle sue condivisioni e forse anche nel modo di utilizzare il suo profilo.