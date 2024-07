Arianna Mihajlovic al mare si mostra in costume: "Non provo ansia per le mie imperfezioni"

Arianna Mihajlovic è in vacanza in Sardegna con alcune amiche, la figlia Virginia, la figlia e il marito, Alessandro Vogliacco. Mare, relax e un po' di spensieratezza fanno sempre bene, la vicinanza delle persone care poi aiuta a superare i momenti più difficili. Proprio di recente Arianna aveva parlato di quanto abbia sofferto e di come il dolore per la morte del suo amato marito, Sinisa Mihajlovic, non se ne sia mai andato. "Sono consapevole di aver utilizzato Instagram in questi ultimi anni in modo eccessivo quasi a voler avere l'illusione di essere felice, una felicità che nella maggior parte dei casi non esisteva", aveva scritto.

Arianna su Instagram ha condiviso una foto che la ritrae in mare in bikini e con la metà delle gambe bagnate dall'acqua. Uno scatto naturale, in cui lei appare serena. "Essere in armonia con la totalità delle cose significa non provare ansia per le imperfezioni", ha scritto come didascalia. Una presa di coscienza importante per una donna, perché troppo spesso viene associata la forma fisica alla bellezza e il segni dell'età come qualcosa di cui vergognarsi. Invece ogni corpo racconta una storia e prima se ne prende coscienza meglio è.

In molti hanno commentato il suo post sottolineando quanto sia bella e raggiante: "50 e 5 figli, che meraviglia", ha scritto qualcuno.