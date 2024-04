"I miei angeli". Arianna Mihajlovich ricorda il marito e il padre: la foto è commovente

Un altro lutto per Arianna Rapaccioni. Dopo la morte del marito, Sinisa Mihajlovich, nel 2022, Arianna ha dovuto dire addio anche a suo padre Mimmo. "Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore", ha scritto su Instagram a corredo di due foto che la ritraggono sorridente insieme al papà.

Un dolore immenso che si aggiunge a quello che mai supererà completamente per la perdita del suo grande amore e padre dei suoi figli. Su Instagram ha poi condiviso uno scatto commovente del giorno delle sue nozze con Sinisa. Nella foto ci sono lei al centro, a destra Mihajlovich e a sinistra il signor Mimmo. Bellissimi, sorridenti e felici. Impossibile poi non emozionarsi nel leggere il commento di Viktorija: "Gli angeli più belli". Viktorjia e la sorella Virginia hanno ricordato il nonno sui social: "Ciao nonnino mio, faccio ancora fatica a crederci. Non dimenticherò tutto l'amore che in questi anni mi hai donato. Riposa in pace, angelo mio, e abbraccia forte il mio papà".