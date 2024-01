La moglie di Mihajlovic: "Sul letto di morte gli ho detto che avrei pensato ai figli, solo allora se n'è andato"

Nel video in alto, il racconto di Arianna Rapaccioni

È passato un anno dalla morte di Sinisa Mihajlovic, scomparso per cancro all'età di 53 anni. Dopo mesi di silenzio la moglie Arianna Rapaccioni trova il coraggio di ricordare il marito e raccontare il loro amore: "È stato un anno difficilissimo, ho alternato diversi momenti. Ho faticato a prendere coscienza dell'accaduto", esordisce Arianna nell'intervista rilasciata oggi a Verissimo. "I primi mesi sono stati uno choc, poi grazie a un professionista sto provando a elaborare e accettare il lutto. Una volta l'analista mi ha detto che avevo una scelta: vivere o morire. Ho scelto di vivere. Per i miei figli. E per onorare la memoria di Sinisa".

Pieno di dignità è il dolore di Arianna, che è stata vicina a Sinisa per 27 anni. Ospite del talk condotto da Silvia Toffanin, la donna racconta gli ultimi attimi di Sinisa: "Nella tragedia, la cosa bellissima è stata che in quel momento eravamo tutti lì. I miei figli, il suo migliore amico, la madre. Abbiamo visto che il respiro si faceva sempre più affannoso e ci siamo messi intorno tutti quanti. Io gli ho preso la mano e gli ho detto: 'amore vai, penso io ai ragazzi'. A quel punto ha fatto l'ultimo respiro ed è morto. Lui non voleva andare. Attorno a quel letto c'era una forza enorme. Abbiamo pianto tutti". Due giorni prima di morire Sinisa le ha detto 'ti amo' per la prima volta: aveva un modo suo di amare.

La malattia è durata quattro anni. La diagnosi è arrivata durante una vacanza, in pieno luglio. "Mi ero accorta della sua stanchezza, ma lui minimizzava. Poi un giorno, dopo una partita di tennis, ha faticato a camminare", ricorda oggi. Da lì c'è stato il sospetto di leucemia: "Ma per due giorni non l'ha detto a nessuno. A posteriori ho sofferto molto per questo. Mi ha fatto soffrire l'idea che lui stesse lì solo in una stanza senza condividere questa sofferenza. Una sera a cena mi ha telefonato e mi ha detto che doveva parlarmi: credevo dovesse parlarmi di qualche offerta di lavoro all'estero. Invece bruscamente mi ha detto 'Amore, ho la leucemia'. Gli ho detto che avrei preso l'aereo e che avremmo affrontato tutto".

All'inizio sembrava che tutto stesse andando per il meglio. Che le cure funzionassero. "All'inizio eravamo molto forti, pensavamo di vincerla. Il primo trapianto di midollo era andato benissimo", dice. Poi la ricaduta dopo due anni e mezzo, lì la situazione è apparsa sempre più grave. È arrivato dunque un secondo trapianto. "Ho sofferto moltissimo quando è morto", continua, "ma anche i quattro anni precedenti sono stati devastanti. Ho avuto choc per quanto visto negli ospedali. Gli infermieri hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma non c'è stato niente da fare. Vedere nei suoi occhi il terrore è stato drammatico. Devo ancora riprendermi. Ho flash ancora oggi la notte".

"Sapevamo che sarebbe morto, ma non glielo abbiamo detto"

Dopo il secondo trapianto, per la famiglia c'era solo un'altra possibilità: una cura sperimentale. L'ultima possibilità. All'inizio sembrava stesse andando bene ma poi c'è stato un tracollo. "Lì i medici mi hanno convocata e mi hanno detto che non c'era nulla da fare. Mi ero raccomandata con loro di non dirlo a lui, perché sapevo che aveva bisogno di una speranza per andare avanti. Lui non ha mai parlato della morte ma quel giorno in macchina, durante un viaggio devastante, mi ha detto 'mi dispiace solo di una cosa, di non veder crescere i miei figli'. Io e miei figli abbiamo vissuto l'ultimo mese sapendo che sarebbe morto, ma lui era all'oscuro di tutto".

"Il mio unico rimpianto"

Arianna ha un rimpianto? "Ho sofferto un po' durante la malattia perché avrei voluto fargli più coccole, dargli più dimostrazioni di affetto - conclude - Ma non potevo farlo perché mi avrebbe visto diversa. E io invece dovevo essere la roccia. Durante l'ultimo mese volevo abbracciarlo, digli che era stato un uomo eccezionale, ma non potevo. E questo non ho potuto dirglielo in vita. Gli dico oggi".