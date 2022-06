Ariete e Jenny De Nucci si sono lasciate

È finita tra Ariete e Jenny De Nucci. La cantante e l'attrice, infatti, si sono lasciate dopo circa un anno di frequentazione e a far sapere ai fan della coppia della loro rottura è stata Jenny che, in una storia su Instagram, ha dato l'annuncio della fine della sua relazione con Arianna del Giaccio (Ariete). L'attrice ventiduenne di Garbagnate milanese, nota al pubblico per aver recitato in diversi film da Ancora più bello a Sing 2 fino a passare per Sempre più bello, ha informato i fan della rottura con la cantautrice di Anzio e ha chiesto loro di rispettarla e non informarla su eventuali nuove frequentazioni della sua ex. Per ora, Jenny è stata l'unica a commentare la rottura mentre Ariete sarebbe rimasta in silenzio. Sul suo proflo Instagram, infatti, la cantante non ha fatto riferimento alla fine dell'amore con Jenny ma ha solo pubblicato stories che la vedono protagonista al concerto LoveMi di Fedez a Milano (tra cui anche uno scatto con Chiara Ferragni).

L'annuncio della rottura e l'appello di Jenny De Nucci ai fan

Sfondo nero, caratteri bianchi, pochi giri di parole. Jenny De Nucci fa riferimento alla fine della sua storia con Ariete in modo chiaro e diretto.

"Io e Arianna non stiamo più insieme. Vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un po' che volevo scriverlo ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa quindi, please, rispettate questo momento. Essendo stata una relazione pubblica mi sembrava giusto [...]. Sappiamo io e lei come è andata ed è giusto che rimanga privato".

Secondo le parole dell'attrice, quindi, le sue si sarebbero allontanate già da un po' ma solo oggi è arrivato l'annuncio ufficiale.