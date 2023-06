Ariete, critiche al seno della cantante. Lei risponde: "Chi vi ha educato?"

Non le manda a dire Ariete, 21 anni, che su Instagram decide di rispondere alla critiche in merito al suo aspetto fisico. "A me non me frega un cavolo quasi di niente, sono molto menefreghista e mi vivo la vita come capita", premette, per poi replicare a tono ad un utente che l'ha offesa per la forma del suo seno.

"Io utilizzo tutti i social per ridere, poca promo, li utilizzo al 90% solo perché ho 21 anni come la maggior parte di voi e utilizzo tiktok al 99% per postare video di ciò che indosso, mi piace farlo ecco", scrive ancora l'artista, vero e proprio volto della generazione z. "Io non lo so chi vi educhi, non lo so chi frequentiate, non lo so che ve magnate a colazione, ma la dovete smettere. Questa è solo l’ennesima prova del fatto che la sensibilizzazione è solo una parola, che non stiamo andando da nessuna parte e che le donne continuano a parlare male di altre donne che tutti parleranno sempre male di tutti. Se al posto di questa Arianna, menefreghista, ironica, leggera. Ci fosse stata un’Arianna insicura, con problemi di ansia e accettazione, mia carissima Chiara sappi che sarei stata male per settimane, mesi".

