Arisa compie 40 anni, arriva il messaggio dell'ex fidanzato Vito Coppola: la reazione della cantante

Oggi Arisa compie 40 anni e sui social sono migliaia i fan che le stanno augurando il meglio con messaggi pieni di affetto. Tra i tanti a catturare l'attenzione è uno in particolare, quello di Vito Coppola, il ballerino di Ballando con le stelle con cui la cantante ha avuto una relazione sentimentale piuttosto travagliata.

"Sono in convalescenza, dopo l'ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia eta?, e? difficile relazionarsi con chi e? piu? piccolo" ha confidato la cantante nell'ultima intervista riferendosi proprio a Coppola, di dieci anni più giovane: "Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami". Ma l'epilogo della storia che pareva essere stato turbolento oggi trova un nuovo scenario con il pensiero dell'ex compagno che a lei ha dedicato un emozionante post dove ben si esprime l'affetto che comunque lo lega a lei nonostante tutto.

Vito Coppola scrive ad Arisa (che risponde)

A corredo di una foto di coppia e di un video datato 24 dicembre 2021 che mostra uno dei momenti trascorsi insieme tra buoi al pascolo, Vito Coppola ha scritto: "A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto è questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi. “Eh già, che bello essere provinciali! È ad oggi un privilegio”. Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire".

E ancora: "Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. Sei un dono della natura" ha concluso il ballerino, a cui la stessa Arisa ha risposto con un "Grazie Cuore mio" che lascia pensare alla reciprocità dell'affetto... O dell'amore? Chissà...