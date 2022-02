Arisa a cuore aperto, la confessione privata (e l'altra su Vito Coppola)

E' un periodo sereno per Arisa, che dopo l'esperienza a Ballando con le stelle (dove ha vinto) e l'album Ero romantica, in cui ha espresso tutto il suo cambiamento, ha trovato una nuova linfa. La cantante però ammette di cercare ancora un tassello per dare più senso a tutto: "Senza l'amore mi manca una cosa importante".

In un'intervista a Repubblica, Arisa si racconta a cuore aperto: "Sono una donna emancipata, strutturata, ho un lavoro che va molto bene, però non credo possa bastare a un essere umano. Mi vedo in un equilibrio che parte dal numero due, che poi porta a una serie di altri numeri". Single da quasi un anno, dopo la fine della relazione con l'agente Andrea Di Carlo, sogna di trovare un amore con cui costruire qualcosa di importante.

La verità su Vito Coppola

Nella giuria del programma di Rai1 Il Cantante Mascherato, Arisa ha ritrovato in questi giorni Vito Coppola, con cui a Ballando si era creato un rapporto molto speciale. Dopo vari tira e molla, i due si erano allontanati definitivamente qualche mese fa, mentre adesso sembrano di nuovo legati da un grande feeling. Sull'argomento la cantante rompe il silenzio una volta per tutte: "Mi sono trovata tanto con lui. Ma non siamo mai stati fidanzati". Dunque non può essere il ballerino l'uomo con cui scrivere un nuovo capitolo, ma arriverà, come si augura. Nel frattempo si dedica al 100% al lavoro e gli impegni non sono pochi, soprattutto sul piccolo schermo: "Le condizioni per la musica non sono delle migliori, con la tv si sopravvive". Infine conclude: "Ho fatto pace con me e ho capito che non si arriva alla meta senza fatica. O ci si accetta per quello che si è lamentandosi, contenta ma scontenta, o per diventare quello che si vuole bisogna fare sacrifici".