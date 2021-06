Andrea Di Carlo torna a corteggiare (in pubblico) Arisa: "Ho una proposta sexy da farti"

La storia infinita. E' quella di Arisa e del fidanzato (di nuovo?) Andrea Di Carlo, che sarebbero alle prese con un altro ritorno di fiamma. L'ennesimo. A suggerirlo è uno scatto pubblicato nella notte su Instagram proprio dal manager, che si immortala mentre stampa un bacio sulla bocca alla cantante. Non è chiaro se la coppia è tornata assieme, anzi la didascalia alla foto lascia intendere che si tratti di un corteggiamento da parte di lui... ma sarà ricambiato?

"Ho una proposta sexy da farti", scrive Andrea via social, "Cresciamo insieme?". E ancora: "Dammi il tuo cuore baby". Così l'agente di spettacolo ed autore televisivo prova a riprendersi la sua dolce metà. Nessuna risposta da parte della cantante. Legati dallo scorso dicembre, i due si sono lasciati a marzo, per poi vivere turbolenti ritorni di fiamma.

Il precedente

Già qualche settimana fa Andrea aveva provato un nuovo approccio ad Arisa. Dopo che lei, infatti, aveva condiviso un post sibillino a proposito dell'amore ("Tu pensi che io non sappia scrivere, né pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole... qualcuno davvero capace di amare"), lui aveva risposto così: "Per amare serve il cuore non la testa. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere. Notte baby". Insomma, i due troveranno il coraggio di riprovarci (ancora)?