Simona Ventura scrive ad Arisa dopo le sue scuse: "Mi sono commossa"

Era il 2012 quando Arisa era una giudice di X-Factor insieme a Simona Ventura, Morgan e Elio. E di quell'anno, oltre alla vittoria di Chiara Galiazzo, è rimasto ben impresso nella memoria il momento in cui Arisa ha dato della falsa a Ventura (video che è diventato virale e che ha ispirato moltissimi meme, ndr).

"Perché sei falsa Simona, ca**o!" urlò la cantautrice contro la collega dopo che questa aveva espresso un giudizio non positivo verso uno dei gruppi di Arisa che non riuscì ad accedere alla semifinale. Ieri sera, 26 settembre, a Belve si è tornati a parlare proprio di quel momento e a farlo è stata proprio la cantante diventata famosa con la sua canzone "Sincerità". Francesca Fagnani ha domandato alla sua ospite quale sia stato il momento più basso della sua carriera da artista e Rosalba Pippa ha risposto senza alcuna esitazione che fu il momento in cui disse falsa a Simona: "Il momento più basso è stato quando ho detto a Simona che era falsa, durante X Factor, perché non è vero. In quel momento lei stava facendo il suo gioco, io il mio, non avevo nessun diritto di dirle che era falsa. Volevo ribadire che non è vero e le voglio bene".

Dopo più di 10 anni Arisa ha voluto chiedere scusa pubblicamente alla collega, le scuse in privato erano già state fatte, un modo per chiudere definitivamente la questione che ha fatto soffrire molto la cantante. Un gesto che è piaciuto moltissimo a Simona e infatti su Instagram ha scritto parole di stima per l'ex collega: "Cara Arisa sei dolce! Ti ringrazio perché nel nostro mondo non è affatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite 'in privato', ma questo attestato a Belve con Francesca Fagnani mi ha commosso! Anch’io ti voglio bene, ti ritengo una delle (se non la più bella) voce della canzone italiana contemporanea, e aspetto, come abbiamo fatto in passato, di sentire i tuoi pezzi! Quelli si, davvero immortali! A presto".