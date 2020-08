Arisa, il bikini senza filtri: slip e seno in primo piano

A colpi di hashtah #loveyourself e #loveyourbody, questa estate molte donne stanno diffondendo sui social la filosofia del 'bodypositive', ovvero l'accettazione del proprio corpo così com'è, difetti inclusi (chi non ne ha?). Schierata in prima fila Arisa, che in realtà porta avanti questa battaglia da tempo, scegliendo di voler essere se stessa e non piegarsi alle etichette e convenzioni che spesso i personaggi pubblici subiscono.

In vacanza al mare, la cantante lascia i ritocchini fotografici a chi vuole apparire perfetta e si mostra senza filtri. L'ultimo bikini è senza precedenti: con le gambe incrociate, sul lettino, in primo piano slip, addome e seno. Una foto tutte forme che fa il pieno di like. Fedez tra i primi, poi ecco la top model curvy Elisa D'Ospina, Diego Passoni e l'attrice Michela Andreozzi che commenta: "Io ti amo completamente".

"Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea" scrive Arisa accanto allo scatto. Per lei solo applausi e tanta stima.