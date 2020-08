Arisa irriconoscibile con extension biondo platino. I fan: "Non sei più tu" (FOTO)

Ci ha abituati hai colpi di testa, Arisa, ma questa volta il cambiamento è davvero radicale. Ieri la cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto del suo nuovo look: addio ai capelli corti e scuri, benvenute extension biondo platino. Ma stavolta i fan non concordano con l'azzardo.

"Come vi sembro?", scrive l'artista, che si immortala in versione femme fatale. E le risposte non tardano ad arrivare. "Ci piaci di più con un taglio sbarazzino", scrive qualcuno. E lei, a sorpresa, concorda: "Hai ragione", scrive, dimostrandosi dunque pentita di aver esagerato con l'audacia della scelta.

Che il cambio di look sia uno dei punti forti per Arisa è cosa nota. Basti ricordare come stupì tutti quando debuttò nel mondo dello spettacolo con la sua partecipazione al Festival di Sanremo: capelli a caschetto nerissimi e un paio di occhiali dalla montatura buffa; negli anni, poi, la sua tendenza è stata quella di tenere sempre i capelli molto corti, a testimoniare il suo temperamento vispo. Oggi un nuovo colpo di scena.