"Sono single e sulla piazza", l'appello di Arisa che cerca il fidanzato in diretta tv

Arisa è alla ricerca di un fidanzato e ha fatto un appello in diretta tv. La cantante lucana, nonché una delle voci più belle della musica italiana e personaggio televisivo sempre più apprezzato e richiesto, non ha mai nascosto il suo status sentimentale che lei stessa definisce di "zitella" e il fatto che vorrebbe tanto condividere la sua vita con qualcuno. E ora, annuncia di essere "sulla piazza" e in cerca di un amore.

Era lo scorso gennaio 2024 quando Arisa ammetteva, ospite come giudice ad Amici, il talent show di Maria De Filippi, di "non ricorsarsi più come si faceva l'amore" e qualche mese prima, ad agosto 2023, aveva fatto un vero e proprio appello sui social in cui diceva di cercare soggetti a cui piacesse l'organo sessuale femminile.

Un appello che è stato replicato in diretta tv ieri sera, venerdì 19 aprile 2024, durante l'ultima puntata di The Voice Generations, il talent musicale dove la cantante è protagonista come coach insieme a Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Berté. Durante la serata, infatti, la 41enne, che ha scelto per l'occasione un outfit provocante dalla scollatura mozzafiato, ha ammesso si essere alla ricerca di un fidanzato.

"Sono single e sulla piazza" sono state le parole della cantante di "Meraviglioso amore mio" che si è fatta scrupoli ad ammettere davanti a tutti di essere alla ricerca di un nuovo amore. La sua richiesta sarà stata accolta da qualcuno? Chissà, ma intanto non possiamo che augurare ad Arisa di trovare il vero amore, quell'amore che canta da anni nelle sue canzoni e che merita di avere nella vita reale.

La vita privata di Arisa, dalla proposta di matrimonio al flirt con Vito Coppola

Arisa è stata legata sentimentalmente a diversi uomini. Il suo fidanzato storico è stato Giuseppe Anastati, pilastro della sua carriera musicale ma anche della sua vita privata. Proprio lui, infatti, è la penna dietro molti dei successi della cantante. Nel 2010, però, la loro relazione è finita proseguendo solo dal punto di vista professionale. Il cuore di Arisa è stato poi di Lorenzo Zambelli, suo manager con cui ha avuto una relazione durata dal 2014 al 2016. Dopo questa rottura, Rosalba Pippa - questo il vero nome di Arisa - è stata insieme all'agente Andrea Di Carlo in una relazione che sarebbe dovuta sfociare in un matrimonio ma che è finita bruscamente dopo una proposta di nozze e diversi tira e molla. Poi è arrivato il flirt con Vito Coppola, ballerino e suo insegnante a Ballando con le Stelle. Anche questo flirt, però, non è andato oltre il gossip.

Ora, Arisa è single da diverso tempo e non vede l'ora di conoscere la sua anima gemella. Durante la sua intervista a Belve lo scorso anno, la cantante ha anche ammesso di aver avuto esperienze omosessuali.