Arisa, giovanissima fan le fa un regalo e lei la fa cantare. Il momento è emozionante, il video

La musica crea legami invisibili ma indissolubili. Lo sanno benissimo musicisti e cantanti che con la loro arte riescono a toccare le corde dell'anima e del cuore, in Italia Arisa è certamente una degli artisti che con la sua voce sa emozionare.

Durante un concerto però è stata lei a emozionarsi e tutto grazie a una sua piccola fan. In un video condiviso su TikTok, che ha quasi 1.5 milioni di visualizzazioni, si vede Rosalba Pippa che a piedi nudi scende dal palco e cammina in mezzo al pubblico seduto. Una bambina la guarda con occhi sognanti: ha in mano una busta che contiene un regalo per lei. Arisa prende il dono e poi interrompe l'esibizione di "Meraviglioso amore mio" per chiederle se sapesse il brano, lei fa cenno di sì e così ha iniziato a cantare.

Lo stupore dei presenti è stato tale che nel breve filmato è possibile riconoscere esternazioni di sorpresa, Arisa però le sorride felice comprendendo, probabilmente, l'emozione e l'imbarazzo che la piccola sta provando. Poi le due duettano insieme e a quel punto la voce della giovane cantante trema ancora di più: mai si sarebbe aspettata tale dono.

Rosalba poi l'abbraccia, le bacia le guance e insieme si avvicinano al palco dove Arisa salirà felice. La ragazzina invece con il cuore che batte all'impazzata è tornata al suo posto. La magia è stata compiuta.